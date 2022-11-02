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Финляндия и Швеция не будут возражать против размещения на своей территории ядерных баз или оружия

Финляндия и Швеция не будут возражать против размещения на своей территории ядерных баз или оружия Финляндия и Швеция не будут требовать каких-либо предварительных условий перед вступлением в НАТО или возражать против размещения на своей территории ядерных баз или оружия.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 06:49
Финляндия и Швеция не будут возражать против размещения на своей территории ядерных баз или оружия

Финляндия и Швеция не будут требовать каких-либо предварительных условий перед вступлением в НАТО или возражать против размещения на своей территории ядерных баз или оружия.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это подтвердили их премьер-министры на совместной пресс-конференции в Хельсинки.

Премьер-министр Финляндии, социал-демократ, Санна Марин заявила, что ее страна «не должна выдвигать никаких предварительных условий или закрывать какие-либо двери», прежде чем стать членом НАТО.

"Это не то, что мы сейчас активно обсуждаем. Когда мы станем членами, тогда можно будет обсуждать такие вопросы", — сказала она, говоря о ядерном оружии на территории Финляндии.

Консервативный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился с финской коллегой.

"Финляндия и Швеция должны сделать аналогичные выводы" и "принять" все возможности НАТО, сказал он.

Глава вооруженных сил Швеции Микаэль Байден на отдельной пресс-конференции во вторник подтвердил, что Швеция изначально должна воздерживаться от каких-либо оговорок относительно сотрудничества по ядерному оружию. "Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом, только создает препятствия и трения", — отметил М.Байден.

Две скандинавские страны в настоящее время ожидают ратификации своей заявки на членство в НАТО Турцией и Венгрией. Все остальные страны НАТО одобрили членство в ускоренном порядке.

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