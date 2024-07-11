Финляндия и Швеция намерены бойкотировать проводимые Венгрией встречи ЕС

Финляндия и Швеция собираются бойкотировать министерские встречи Евросоюза, проводимые в Венгрии.

Финляндия и Швеция собираются бойкотировать министерские встречи Евросоюза, проводимые в Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По информации газеты, таким образом они намерены выразить протест против визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Премьер-министры Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульф Кристерссон пришли к соглашению по этому вопросу 10 июля.

Бойкот означает, что страны не станут отправлять министров или госсекретарей на министерские встречи ЕС, проводимые в Венгрии в рамках ее председательства в Евросовете.