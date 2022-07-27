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Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России

Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия)/
Другие страны
27 июля 2022 г. 20:10
Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия)/

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"Конгресс IIHF одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года вместо Санкт-Петербурга после того, как у России были отозваны права на проведение турнира", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.

Также были выбраны места проведения чемпионатов мира 2024, 2025 и 2026 годов. Так первенство мира в 2024 году примут чешские Прага и Острава (соревнование пройдет с 10 по 26 мая), в 2025 году - шведский Стокгольм и датский Хернинг (9-25 мая), а в 2026 году - швейцарские Цюрих и Фрибург (15-31 мая).

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Версия на азербайджанском языке Buzüstü hokkey üzrə dünya çempionatının yeri açıqlanıb
Версия на английском языке Finland and Latvia to replace Russia in hosting 2023 Ice Hockey World Cup

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