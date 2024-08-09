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Финляндия и Латвия договорились о совместном обслуживании бронемашин Patria

Финляндия и Латвия договорились о совместном обслуживании бронемашин Patria Финляндия и Латвия подписали соглашение с компанией Patria о совместном обслуживании бронемашин Patria 6x6 в течение их жизненного цикла.
Другие страны
9 августа 2024 г. 12:19
Финляндия и Латвия договорились о совместном обслуживании бронемашин Patria

Финляндия и Латвия подписали соглашение с компанией Patria о совместном обслуживании бронемашин Patria 6x6 в течение их жизненного цикла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минобороны Финляндии.

Странам-участницам будут предоставлены общие услуги по управлению технической конфигурацией, платформа для обмена информацией, общие услуги по планированию и поддержке поставок запасных частей, а также услуги службы технической поддержки и системы обратной связи, уточняется в сообщении.

"Это важный шаг в рамках многонационального проекта CAVS (Common Armored Vehicles System), возглавляемого Финляндией. Совместное соглашение обеспечит экономически эффективное обслуживание машин на протяжении всего жизненного цикла и создаст основу для углубления сотрудничества", - говорит министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В 2019 году Финляндия и Латвия инициировали программу CAVS по внедрению современной системы бронетехники, в которой также участвуют Швеция и Германия. В качестве автомобильной платформы был выбран внедорожник Patria. В августе 2021 года Латвия заказала в рамках CAVS 200 шестиколесных БТР, первые из которых она получила в конце октября того же года. Поставки техники этого типа Риге должны завершиться в 2029 году.

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