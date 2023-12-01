Финляндия и Италия выдвинут инициативы против вредоносного влияния миграции

Финляндия и Италия объединили усилия по выдвижению совместных инициатив по противодействию вредоносному влиянию, связанному с миграцией.

Финляндия и Италия объединили усилия по выдвижению совместных инициатив по противодействию вредоносному влиянию, связанному с миграцией.

Как передает Report со ссылкой на МИД Финляндии, об этом было заявлено в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран Элины Валтонен и Антонио Таяни.

Министры заявили, что Финляндия и Италия выступят с совместными инициативами по продвижению последовательного подхода к внешнему измерению миграционной политики и противодействию вредоносному влиянию, связанному с миграцией, на всех форумах, в том числе по борьбе с контрабандой людей и противодействию инструментализации миграции.

"Россия и другие враждебные субъекты используют миграцию в своих интересах и безжалостно эксплуатируют граждан третьих стран. Трансатлантическая решимость имеет первостепенное значение для противодействия этой деятельности. Италия и Финляндия совместно работают над достижением этой цели в рамках как ЕС, так и НАТО", - добавила Валтонен.