Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО

Финляндия готовится подать заявку на членство в Североатлантический альянс, это может произойти в конце апреля.

Финляндия готовится подать заявку на членство в Североатлантический альянс, это может произойти в конце апреля.

Как передает Report со ссылкой на газету Iltalehti, о намерении войти в альянс будет объявлено во время парламентских дебатов президентом Саули Ниинисте и комитетом МИД и политики безопасности TP-Utva, возглавляемым премьер-министром Санной Марин.

Предполагается, что кабмин Финляндии обнародует свой дополненный доклад о внешней политике и политике безопасности уже 14 апреля, а его обсуждение в парламенте начнется после пасхальных каникул, которые начнутся 15 апреля.

Источники Iltalehti отмечают, что решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет уже в начале мая. При этом подать заявку на вступление в альянс можно будет уже в апреле.