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Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз на ее территории

Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз на ее территории Финляндия готовит соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на ее территории.
Другие страны
1 мая 2023 г. 22:27
Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз на ее территории

Финляндия готовит соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на ее территории.

Как передает Report, об этом сообщает Helsingin Sanomat, ссылаясь на заместителя главы политического департамента МИД страны Микаэля Антелла.

Отмечается, что детали соглашения еще не определены, но оно не коснется ядерного оружия.

"Самое главное, что соглашение обеспечит беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, а также в короткие сроки", - уточнил замглавы департамента.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Finlandiyada hərbi bazalarının yerləşdirilməsi ilə bağlı saziş hazırlanır

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