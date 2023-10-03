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Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине Финляндия намерена направить Киеву новый пакет военной помощи.
Другие страны
3 октября 2023 г. 10:59
Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Финляндия намерена направить Киеву новый пакет военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

"Финляндия [суммарно] предоставила Украине почти 2 млрд евро. Наш новый пакет средств оборонного назначения уже готовится", - написала она на странице в соцсети "Х".

Министр также отметила, что Финляндия и Евросоюз продолжат помогать Киеву "так долго, как это потребуется".

Всего Киев получил от Хельсинки поддержки почти на 2 млрд евро, из них примерно 1,3 млрд евро приходится на военную помощь.

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Версия на английском языке Finland working on new military aid package for Ukraine

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