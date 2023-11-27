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Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией

Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией Власти Финляндии считают, что ситуация на границе с РФ является вопросом национальной безопасности, а правительство в случае необходимости готово закрыть последний КПП.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 19:32
Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией

Власти Финляндии считают, что ситуация на границе с РФ является вопросом национальной безопасности, а правительство в случае необходимости готово закрыть последний КПП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Хельсинки финский премьер-министр Петтери Орпо после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"В случае необходимости мы готовы закрыть последний погранпереход", - сказал он.

По словам премьер-министра, правительство Финляндии может принять такое решение очень скоро.

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Версия на английском языке Finland says it might close last checkpoint on border with Russia

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