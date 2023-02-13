Финляндия еще не приняла решения об отправке в Украину танков Leopard

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что решение по отправке в Украину немецких танков Leopard, на что Берлин уже дал согласие, пока не принято.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что решение по отправке в Украину немецких танков Leopard, на что Берлин уже дал согласие, пока не принято.

Как передает Report со ссылкой на Yle , по ее словам, ситуация в Финляндии немного отличается от других стран из-за того, что она граничит с РФ. Она отметила, что еще не принято решение об отправке танков Leopard в Украину.

"Мы не сообщаем общественность о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержаны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать", - сказала Марин.