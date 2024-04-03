Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 млн евро.

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Правительственное постановление было на той неделе. 23-й пакет стоимостью 188 млн евро. И в основном это военная помощь. Там есть и ПВО системы и также боезапас артиллерийский больших калибров среди прочего. И это наша поддержка Украине", - заявил он.

При этом Стубб добавил, что Финляндия пока предоставила 2 млрд евро военной помощи и еще 700 тыс. евро гуманитарной помощи.

"Итак, мы имеем где-то 900 млн ежегодно, если разложить на 3 года. И эта поддержка будет продолжаться. Этот 23 пакет - это то, что помогает удовлетворить потребности. Так выразительно мне подал их украинский президент в нашем разговоре", - добавил он.