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Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро

Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 млн евро.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 15:40
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Правительственное постановление было на той неделе. 23-й пакет стоимостью 188 млн евро. И в основном это военная помощь. Там есть и ПВО системы и также боезапас артиллерийский больших калибров среди прочего. И это наша поддержка Украине", - заявил он.

При этом Стубб добавил, что Финляндия пока предоставила 2 млрд евро военной помощи и еще 700 тыс. евро гуманитарной помощи.

"Итак, мы имеем где-то 900 млн ежегодно, если разложить на 3 года. И эта поддержка будет продолжаться. Этот 23 пакет - это то, что помогает удовлетворить потребности. Так выразительно мне подал их украинский президент в нашем разговоре", - добавил он.

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Версия на английском языке Finland, Ukraine sign 10-year security agreement
Версия на азербайджанском языке Finlandiya Ukraynaya uzunmüddətli hərbi və maliyyə yardımı göstərəcək

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