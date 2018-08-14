Финансовый директор Netflix объявил об отставке

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Финансовый директор американской компании Netflix Дэвид Уэллс покидает свой пост.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности», — говорится в заявлении Уэллса.

Отмечается, что Уэллс присоединился к каналу в 2004 году, а в 2010 вступил в должность финансового директора.