Финансовый директор Netflix объявил об отставке

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Финансовый директор американской компании Netflix Дэвид Уэллс покидает свой пост.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
«В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности», — говорится в заявлении Уэллса.
Отмечается, что Уэллс присоединился к каналу в 2004 году, а в 2010 вступил в должность финансового директора.
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