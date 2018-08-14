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    Финансовый директор Netflix объявил об отставке

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Финансовый директор американской компании Netflix Дэвид Уэллс покидает свой пост. 

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

    «В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности», — говорится в заявлении Уэллса.

    Отмечается, что Уэллс присоединился к каналу в 2004 году, а в 2010 вступил в должность финансового директора.

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