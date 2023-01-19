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Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег

Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции ведет дело против экс-премьера и кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша. Его подозревают в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции.
Другие страны
19 января 2023 г. 16:02
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег

Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции ведет дело против экс-премьера и кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша. Его подозревают в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции.

Как передает Report, об этом сообщили чешские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что следователи рассматривают подробности покупки Бабишем виллы на юге Франции за 14 млн евро через цепочку оффшорных компаний в Монако и на Виргинских островах.

"Мы начали по этому делу предварительное расследование по подозрению в отмывании грязных денег и уклонении от уплаты налогов", - сообщили в НФП изданию.

В августе французская газета Le Monde сообщала о том, что прокуратура Франции ведет расследование против Бабиша по подозрению в отмывании денег. Расследование связано с публикацией "Досье Пандоры".

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