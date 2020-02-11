Финансисты G20 обсудят влияние коронавируса на мировую экономику

Влияние вспышки вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии на мировую экономику станет главной темой встречи министров финансов и глав центробанков стран G20, которая пройдет в Саудовской Аравии 22 и 23 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Также, по его сведениям, участники встречи обсудят возможные контрмеры в связи со сложившейся ситуацией, которая привела, в частности, к нарушению цепочек поставок продукции и снижению туристического потока.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года.