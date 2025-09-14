Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Financial Times: Возможная встреча лидеров США и Китая может не состояться

    Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина находится под угрозой срыва.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    "Министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио провели переговоры со своими китайскими коллегами, что вызвало слухи о встрече президентов. Однако отсутствие прогресса в торговых переговорах между США и Китаем снизило вероятность проведения саммита в Пекине", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что Трамп и Цзиньпин все еще могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но эта встреча будет менее значимой.

    Основная проблема заключается в том, что, по мнению Вашингтона, Китай продолжает поставлять в США химические вещества, используемые в производстве фентанила. Пекин же, в свою очередь, обеспокоен тарифами, введенными США.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин американо-китайские отношения встреча лидеров
    "Financial Times": ABŞ və Çin liderlərinin mümkün görüşü baş tutmaya bilər

