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Financial Times: Украина попросит отсрочку по внешним долгам

Financial Times: Украина попросит отсрочку по внешним долгам Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.
Другие страны
20 июля 2022 г. 11:24
Financial Times: Украина попросит отсрочку по внешним долгам

Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего иностранного суверенного долга, поскольку правительство стремится сохранить наличные из-за затяжной войны с Россией.

"Экономическая правда" сообщила о том, что Кабмин подписал запрос о двухлетнем моратории на погашение непогашенных еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов. Изменение сроков будет равносильно украинскому дефолту.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

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