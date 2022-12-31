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Financial Times прогнозирует отключение электричества в Европе в 2023 году

Financial Times прогнозирует отключение электричества в Европе в 2023 году Европу в будущем году могут ждать отключения электроэнергии до апреля, если погода окажется слишком холодной.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 10:03
Financial Times прогнозирует отключение электричества в Европе в 2023 году

Европу в будущем году могут ждать отключения электроэнергии до апреля, если погода окажется слишком холодной.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает издание Financial Times.

Ситуация с электричеством и его доступностью описана в прогнозе издания на 2023 год.

Предполагается, что отключения электричества будут при сохраняющейся морозной погоде. Не исключается, что следующая зима окажется «более сложной задачей» из-за затруднений в заполнении газовых хранилищ.

Как объясняют в FT, подобный прогноз по выключению электричества в Европе может сбыться, так как потоки российского газа в 2023 году окажутся «близки к нулю».

В числе других прогнозов на следующий год авторы упомянули предъявление обвинений бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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