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Financial Times: Китай создает кибероружие, чтобы захватывать военные спутники США

Financial Times: Китай создает кибероружие, чтобы захватывать военные спутники США Китай начал работать над созданием кибероружия, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками в условиях потенциальной войны за Тайвань.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 01:09
Financial Times: Китай создает кибероружие, чтобы захватывать военные спутники США

Китай начал работать над созданием кибероружия, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками в условиях потенциальной войны за Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, американская разведка выяснила, что Пекин поставил перед своими военными задачи, значительно превосходящие все то, что Россия сейчас применяет в Украине. Китайцы вроде бы хотят научиться имитировать сигналы управления враждебными спутниками, чтобы взять их под свой контроль или вывести из строя в критические моменты битвы.

"Военные официальные лица США предупредили, что Китай добился значительного прогресса в развитии военных космических технологий, в том числе в области спутниковой связи", - пишет Financial Times.

Также известно, что Тайвань тоже обратил внимание на значимость спутниковой связи для украинских военных. Власти Тайваня теперь также стремятся построить коммуникационную инфраструктуру, которая сможет выдержать нападение со стороны Китая.

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Версия на азербайджанском языке “Financial Times”: “Çin ABŞ hərbi peyklərini nəzarətə almaq üçün kibersilahlar hazırlayır”

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