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Financial Times: Китай готов оказать России военную поддержку  

Financial Times: Китай готов оказать России военную поддержку   США сообщили союзникам том, что Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную поддержку.
Другие страны
14 марта 2022 г. 22:27
Financial Times: Китай готов оказать России военную поддержку  

США сообщили союзникам том, что Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную поддержку.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальные источники в США.

Издание пишет, что информацию о готовности Китая поддержать Россию в войне с Украиной отметили США по своим дипломатическим каналам.

В телеграммах, которые Госдепартамент США разослал союзникам в Европе и Азии, не говорится о том, дал ли Китай сигнал о том, что он будет помогать России в будущем. Также не сообщается о том, начал ли он уже оказывать военную поддержку России.

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