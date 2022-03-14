Financial Times: Китай готов оказать России военную поддержку

США сообщили союзникам том, что Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную поддержку.

США сообщили союзникам том, что Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную поддержку.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальные источники в США.

Издание пишет, что информацию о готовности Китая поддержать Россию в войне с Украиной отметили США по своим дипломатическим каналам.

В телеграммах, которые Госдепартамент США разослал союзникам в Европе и Азии, не говорится о том, дал ли Китай сигнал о том, что он будет помогать России в будущем. Также не сообщается о том, начал ли он уже оказывать военную поддержку России.