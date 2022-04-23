Financial Times: Германии грозит худший экономический кризис со времен II мировой войны

Германии грозит "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны".

Германии грозит "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны".

Как передает Report, об этом пишет британское издание Financial Times.

По прогнозам, гибель экономики страны возможна в случае, если немецкие власти введут эмбарго на энергоносители из России. Согласно прогнозу, ВВП Германии может сократиться на 6,5% в 2022-2023 годах, что пагубно отразится на экономике страны.

Подсчеты Бундесбанка показали, что немедленный отказ от "голубого топлива из России" обойдется ФРГ в 180 млрд евро потерянного ВВП в 2022 году. В случае обострения ситуации в Украине и последующего введения эмбарго на энергоносители из РФ, экономика Германии потеряет в текущем году 2%. При этом темпы инфляции, которая уже достигла 7,3%, что является 40-летним максимумом, могут ускориться до 8,8%.

Кроме того, вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор ранее заявил об ускорении инфляции в Германии при ограничении импорта энергоносителей из России. Банкир прогнозирует, что в течение 2022 года она составит 7-8%, возможно, и 10%, а в случае более ограниченного ввоза энергоносителей — двузначного показателя.