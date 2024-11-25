Финальные переговоры ООН по борьбе с пластиковым загрязнением стартовали в Южной Корее

В Пусане, Южная Корея, стартовал пятый и, предположительно, последний раунд международных переговоров ООН по заключению юридически обязывающего соглашения о загрязнении пластиком, который продлится до воскресенья.

В Пусане, Южная Корея, стартовал пятый и, предположительно, последний раунд международных переговоров ООН по заключению юридически обязывающего соглашения о загрязнении пластиком, который продлится до воскресенья.

Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap, делегаты из 175 стран стремятся выработать компромисс, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ключевым вопросам.

Принятый в ходе финальной сессии документ станет ключевым шагом к выполнению резолюции ООН о прекращении пластикового загрязнения к 2040 году. Несмотря на четыре предыдущих раунда переговоров, добиться значительного прогресса пока не удалось. Основной камень преткновения - вопрос о регулировании производства пластиковых полимеров, которые получают из ископаемого топлива.

Страны группы High Ambition Coalition (Великобритания, Германия, Франция, Япония и ЕС), в которую входит и Южная Корея, выступают за ограничение производства пластика. В то же время такие страны, как Саудовская Аравия, считают, что основной акцент следует делать на вторичной переработке пластиковых отходов, чтобы избежать сокращения производства.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль в своем видеообращении подчеркнул необходимость принятия международных механизмов, направленных на защиту окружающей среды и здоровья людей. Министр экологии Ким Вансоп призвал участников к компромиссу, отметив, что итоговое соглашение станет важной вехой в борьбе с пластиковым загрязнением.

На фоне переговоров в Пусане проходят акции экологов. Группа активистов провела перформанс на пляже Хэундэ под лозунгом "Покончим с пластиком", призывая участников к решительным действиям.

По словам официальных лиц, разногласия между странами остаются значительными, и вероятность достижения соглашения остается низкой. Однако организаторы считают принятие документа главным приоритетом, особенно с учетом его важности для глобальной экологии.

Отметим, что переговоры завершатся в воскресенье, и, если соглашение будет достигнуто, оно станет результатом многолетних усилий, начавшихся в Уругвае в 2022 году.