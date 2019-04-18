​Финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX завершено

Последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением проведено в среду, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", - заявил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг на видеозаписи, опубликованной в его Twitter.