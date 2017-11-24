Финальная фаза переговоров по Brexit начнется 4 декабря

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Конечная фаза переговоров по выходу Великобритании из ЕС начнется 4 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на 5-й саммит "Восточное партнерство" в Брюссель.

"Я увижусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 4 декабря. Собственно говоря, конечная фаза начнется с 4 декабря", - заявил он, отметив, что в переговорном процессе "есть движение".

"Я надеюсь, что переговоры пойдут в правильном направлении", - подчеркнул Юнкер.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня. Диалог должен продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам выход из ЕС должен быть осуществлен 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.