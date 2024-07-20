О нас

Филиппо: Париж превратился в тюрьму из-за олимпийских ограничений

Филиппо: Париж превратился в тюрьму из-за олимпийских ограничений Введение ограничений на передвижение в некоторых районах Парижа с полицейскими блокпостами и металлическими ограждениями в преддверии Олимпиады сделало французскую столицу похожей на тюрьму.
Другие страны
20 июля 2024 г. 15:08
Филиппо: Париж превратился в тюрьму из-за олимпийских ограничений

Введение ограничений на передвижение в некоторых районах Парижа с полицейскими блокпостами и металлическими ограждениями в преддверии Олимпиады сделало французскую столицу похожей на тюрьму.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Проехав вчера по Парижу (разумеется, отказавшись от оформления каких-либо пропусков), я убедился, что столица превратилась в тюрьму! Такого я не видел нигде в мире. Некоторые из полицейских, с которыми я разговаривал, сказали мне, что осознают абсурдность того, что им приходится делать (тратить свое время на сканирование людей, возвращающихся домой). Но, к сожалению, они все равно это делают!" - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransalı siyasi lider: Paris həbsxanaya çevrilib
Версия на английском языке 'Paris has become a prison': French politician criticizes Olympic security measures

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi