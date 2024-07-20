Филиппо: Париж превратился в тюрьму из-за олимпийских ограничений

Введение ограничений на передвижение в некоторых районах Парижа с полицейскими блокпостами и металлическими ограждениями в преддверии Олимпиады сделало французскую столицу похожей на тюрьму.

Введение ограничений на передвижение в некоторых районах Парижа с полицейскими блокпостами и металлическими ограждениями в преддверии Олимпиады сделало французскую столицу похожей на тюрьму.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Проехав вчера по Парижу (разумеется, отказавшись от оформления каких-либо пропусков), я убедился, что столица превратилась в тюрьму! Такого я не видел нигде в мире. Некоторые из полицейских, с которыми я разговаривал, сказали мне, что осознают абсурдность того, что им приходится делать (тратить свое время на сканирование людей, возвращающихся домой). Но, к сожалению, они все равно это делают!" - говорится в публикации.