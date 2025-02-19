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Филиппо: Макрон хочет войны, чтобы подтвердить притязания на третий срок

Филиппо: Макрон хочет войны, чтобы подтвердить притязания на третий срок Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет войны, в том числе для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 16:21
Филиппо: Макрон хочет войны, чтобы подтвердить притязания на третий срок

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет войны, в том числе для того, чтобы подтвердить притязания на третий срок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, Макрон отрезал Францию от диалога, мира и процветания.

"Он отрезал нас от развития, от мира, от диалога, процветания. А затем предложил политическим партиям обсудить это. Конечно, он хочет вести войну. На то есть много причин, особенно для оправдания третьего срока в хаосе", - отметил он.

Лидер партии напомнил, что Макрон назвал Россию "экзистенциальной угрозой" - сразу после того, как РФ и США объявили о начале налаживания отношений.

Он отметил, что политические партии, которые согласятся принять участие во встрече с Макроном, станут участниками "этого безумия и этого сверхзловещего, опасного сценария".

В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины. Встреча закончилась без итоговых заявлений.

По данным СМИ, главы европейских государств поссорились на данном саммите, и выступили против отправки своих вооруженных сил в Украину.

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Версия на английском языке Philippot: Macron wants war to confirm his claims for third term

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