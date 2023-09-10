Филиппины заинтересованы в импорте российских нефтепродуктов

Манила заинтересована в импорте российских нефтепродуктов.
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По его словам, власти Филиппин готовы обсудить вопрос импорта нефтепродуктов в октябре в рамках торгово-экономической комиссии.
"Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем", - поделился Байлен.
До этого бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес сообщал, что Бразилия нарастила закупку российских нефтепродуктов.
Бразилия сама производит более 3 млн баррелей нефти в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а заводов для его переработки мало. Поэтому Бразилия импортирует бензин и дизельное топливо.