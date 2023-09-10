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Филиппины заинтересованы в импорте российских нефтепродуктов

Филиппины заинтересованы в импорте российских нефтепродуктов Манила заинтересована в импорте российских нефтепродуктов.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 09:42
Филиппины заинтересованы в импорте российских нефтепродуктов

Манила заинтересована в импорте российских нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

По его словам, власти Филиппин готовы обсудить вопрос импорта нефтепродуктов в октябре в рамках торгово-экономической комиссии.

"Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем", - поделился Байлен.

До этого бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес сообщал, что Бразилия нарастила закупку российских нефтепродуктов.

Бразилия сама производит более 3 млн баррелей нефти в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а заводов для его переработки мало. Поэтому Бразилия импортирует бензин и дизельное топливо.

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