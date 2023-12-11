О нас

Филиппины вызвали посла Китая из-за ситуации с кораблями в Южно-Китайском море

Филиппины вызвали посла Китая из-за ситуации с кораблями в Южно-Китайском море Филиппины вызвали посла Китая в Маниле в связи с "агрессивными" действиями Китая против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 08:54
Филиппины вызвали посла Китая из-за ситуации с кораблями в Южно-Китайском море

Филиппины вызвали посла Китая в Маниле в связи с "агрессивными" действиями Китая против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило министерство иностранных дел Филиппин.

Представитель МИД Филиппин Тересита Даса заявила на пресс-конференции, что страна подала дипломатический протест Китаю в связи с использованием его судами береговой охраны водометов против их кораблей.

9 декабря Филиппины обвинили Китай в атаке на три филиппинских судна из водометов у спорного рифа Скарборо.

10 декабря управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. В заявлении ведомства говорилось, что береговая охрана Китая "применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Philippines summons Chinese envoy over sea confrontations
Версия на азербайджанском языке Filippin Çin səfirini öz gəmisi ilə bağlı vəziyyətə görə çağırıb

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi