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Филиппины вызвали посла Китая из-за применения водометов против их кораблей

Филиппины вызвали посла Китая из-за применения водометов против их кораблей Филиппины вызвали посла Китая после того, как китайская береговая охрана использовал водометы против их кораблей.
Другие страны
7 августа 2023 г. 10:46
Филиппины вызвали посла Китая из-за применения водометов против их кораблей

Филиппины вызвали посла Китая после того, как китайская береговая охрана использовал водометы против их кораблей.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление президента Филиппин Фердинанда Маркоса.

"Наш секретарь по иностранным делам вызвал сегодня посла Хуанга и передал ему вербальную ноту, содержащую фото и видео о том, что произошло, и мы ожидаем их ответа", - отметил он.

Инцидент произошел вчера, 6 августа. По версии береговой охраны Филиппин, Китай применил водометы во время доставки припасов филиппинским военным в районе спорных островов Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море.

Власти Китая уверяют, что приняли меры, чтобы не допустить нелегальной перевозки грузов.

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Версия на английском языке Philippines summons China ambassador over water cannoning of boats

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