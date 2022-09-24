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Филиппины ведут переговоры о покупке топлива из РФ

Филиппины ведут переговоры о покупке топлива из РФ Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил, что республика ведет переговоры о покупке российского топлива и ряда других товаров в соответствии с со своими национальными интересами.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 09:28
Филиппины ведут переговоры о покупке топлива из РФ

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил, что республика ведет переговоры о покупке российского топлива и ряда других товаров в соответствии с со своими национальными интересами.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — рассказал Фердинанд Маркос — младший.

Президент отметил, что на фоне антироссийских санкций «политическая сторона вопроса немного щекотливая, но тем не менее национальные интересы стоят на первом месте». Он добавил, что страна близка к заключению соглашений с Россией и другими странами.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) планируют за несколько недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть. Решение принято в связи с объявленной в России частичной мобилизацией.

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