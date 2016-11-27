Филиппины: убиты 11 клявшихся в верности ИГ

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Правительственные войска убили, по меньшей мере, 11 членов группы мятежников на юге Филиппин, которые клялись в верности террористической группировке Исламское Государство, также известной как ИГ.

Как передает Report, об этом сообщаетMignews.comсо ссылкой на военные источники.

Maute Group, одна из немногих небольших групп боевиков за годы беспорядков на юге, с субботы заняла части муниципального образования в Ланао-дель-Сур.

По меньшей мере, четверо солдат были ранены в ходе столкновений. Также поступили неподтвержденные сообщения о том, что группировка подняли черный флаг Исламского Государства в ратуше, как сообщил полковник Эдгард Аревало, военный спикер.

"Этого следовало ожидать, так как они уже давно присягают на верность иностранной террористической группировке", - сказал он.