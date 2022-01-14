Филиппины разрешат въезд полностью привитым иностранцам с 16 февраля

Власти Филиппин с 16 февраля 2022 года разрешат въезд в республику полностью вакцинированным от коронавируса иностранным гражданам.

Власти Филиппин с 16 февраля 2022 года разрешат въезд в республику полностью вакцинированным от коронавируса иностранным гражданам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес.

По его словам, "с 16 февраля 2022 года наличие подтверждения о полной вакцинации [от коронавируса] станет требованием для всех иностранных граждан, которым разрешен въезд на Филиппины". Между тем он сообщил, что нескольких категорий путешественников эти правила не коснутся. Это дети в возрасте до 18 лет, лица, которым вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, а также иностранные дипломаты и их иждивенцы. Отмечается, что министерству транспорта республики было поручено обязать авиакомпании требовать от иностранных граждан, направляющихся на Филиппины, предоставлять подтверждение полной вакцинации до посадки на рейс.

Ногралес сделал это заявление через день после того, как на Филиппинах было зарегистрировано более 34 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем с марта 2020 года.