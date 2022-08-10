Филиппины расторгают контракт на покупку у России 16 вертолетов Ми-17

Филиппины расторгают контракт на покупку у России 16 вертолетов Ми-17 и готовятся к "началу диалога" с Москвой в этой связи.

Филиппины расторгают контракт на покупку у России 16 вертолетов Ми-17 и готовятся к "началу диалога" с Москвой в этой связи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду представитель министерства национальной обороны страны Арсенио Андолонг.

"Министерство национальной обороны оформляет расторжение контракта с ООО "Совтехноэкспорт" из РФ на поставку 16 тяжелых вертолетов Ми-17 для ВВС Филиппин", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. "Мы готовимся к началу дипломатического диалога с российской стороной по вопросам, связанным с отменой проекта", - добавил представитель ведомства.

В свою очередь Филиппинское агентство новостей приводит слова Андолонга, который утверждает, "к отмене проекта предыдущей администрацией" привели "изменения в приоритетах, вызванные глобальными политическими событиями".

В конце июля экс-министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что правительство страны решило отказаться от покупки российских вертолетов, опасаясь санкций со стороны США.