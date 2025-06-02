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Филиппины рассматривают возможность приобретения комплексов Typhon у США

Филиппины рассматривают возможность приобретения комплексов Typhon у США Филиппины планируют закупить ракетные системы средней дальности, в частности, американские комплексы Typhon.
Другие страны
2 июня 2025 г. 12:10
Филиппины рассматривают возможность приобретения комплексов Typhon у США

Филиппины планируют закупить ракетные системы средней дальности, в частности, американские комплексы Typhon.

Как передает Report, об этом в интервью газете The Japan Times заявил министр обороны страны Гилберто Теодоро.

По его словам, у страны имеются необходимые для закупки ракетных систем средней дальности средства. Но для принятия окончательного решения о приобретении таких вооружений, особенно если выбор будет сделан в пользу Typhon, потребуется "одобрение на различных уровнях".

В апреле 2024 года США временно разместили на филиппинском острове Лусон батареи Typhon, которые могут запускать ракеты Tomahawk. Они способны поразить цели на побережье КНР, объекты в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

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