​Филиппины приостановили экспорт макак из-за Эболы

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Филиппины приостановили экспорт макак после того, как от штамма вируса Эбола, который не является смертельным для человека, погибли 11 из 20 обезьян.

Как передает Report, об этом сообщили официальные лица страны.

«Весь экспорт был приостановлен на время расследования этого инцидента», — рассказал заместитель директора Бюро животноводства Симеон Амурао, добавив, что девять выживших обезьян сейчас находятся на лечении.

По его словам, Филиппины является одним из крупнейших мировых экспортеров лабораторных обезьян и в этом году поставили около 300 обезьян в Японию и 600 в прошлом.

«Этот вид Эболы является наименее вредным с точки зрения человеческой аффектации. Он ограничен обезьянами», — сообщила министр здравоохранения Джэнетт Гарин.