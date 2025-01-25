Филиппины приостанавливают исследования в Южно-Китайском море после преследования со стороны Китая

Филиппины заявили в субботу, что приостановили научные исследования в Южно-Китайском море после того, как два их рыболовецких судна столкнулись с "преследованием" и агрессивным поведением со стороны береговой охраны и военно-морских сил Китая.

Филиппины заявили в субботу, что приостановили научные исследования в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Два филиппинских рыболовецких судна, направлявшиеся в пятницу для сбора проб песка с острова Сэнди-Кей вблизи занимаемого Филиппинами острова Титу, столкнулись с "агрессивными маневрами" трех кораблей береговой охраны Китая", - приводит агентство заявление береговой охраны Филиппин в субботу.

Между Манилой и Пекином произошла серия обостряющихся столкновений в спорных водах Южно-Китайского моря. Китай претендует почти на весь стратегический водный путь, через который ежегодно проходит торговый оборот в $3 трлн, и на суверенитет которого претендуют Филиппины, Индонезия, Малайзия и Вьетнам.

Береговая охрана Китая, в свою очередь, заявила, что Пекин обладает "неоспоримым суверенитетом" над островами Спратли, включая Сэнди-Кей, который Китай называет рифом Тиэсянь, и что он перехватил два филиппинских судна и прогнал их в соответствии с законом.

Береговая охрана подчеркивает, что филиппинские суда вошли в воды вблизи рифа Тиэсянь без разрешения и попытались "незаконно" высадиться на риф для сбора образцов песка.