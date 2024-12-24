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Филиппины обосновали размещение американской ракетной системы на своей территории

Филиппины обосновали размещение американской ракетной системы на своей территории Министр обороны Филиппин обосновал размещение в стране американской ракетной системы средней дальности, а также планы по их приобретению.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 13:55
Филиппины обосновали размещение американской ракетной системы на своей территории

Министр обороны Филиппин обосновал размещение в стране американских ракетных систем средней дальности, а также планы по их приобретению.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Любое развертывание и закупка средств, связанных с безопасностью и обороной Филиппин, относятся к их собственной суверенной прерогативе и не подлежат иностранному влиянию", - говорится в заявлении министра Гилберто Теодоро.

Агентство Reuters отметило, что главным соперником Филиппин в регионе Южно-Китайского моря является Китай, который всячески препятствует размещению в регионе подобных систем.

Размещение ракетных комплексов Typhon для совместных учений было "законным, и вне всякого сомнения легальным", добавил он.

В сентябре агентство сообщило, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время выводить Typhon с Филиппин. Комплексы, которые могут быть оснащены крылатыми ракетами, способными поражать китайские цели, были доставлены на совместные учения в начале этого года.

За последние несколько лет между Китаем и Филиппинами возросла напряженность из-за спорных территорий в Южно-Китайском море, которая усугубилась в результате укрепления оборонных связей между Манилой и Вашингтоном.

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