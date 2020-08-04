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Филиппины обновили рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Филиппины обновили рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки В стране за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
Другие страны
4 августа 2020 г. 13:19

Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 6 352 случая заражения коронавирусом в стране, общее число заболевших превысило 112,5 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новостит, об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном в Facebook ведомства.

По данным Минздрава, за последние сутки были зафиксированы 11 летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 112 593 человека, скончались 2 115 пациентов с COVID-19.

Согласно отчету ведомства, число вылечившихся от коронавируса за последние сутки выросло на 240 человек. Общее число излечившихся составляет 66 049.

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