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Филиппины и Япония впервые провели совместные учения в Южно-Китайском море

Филиппины и Япония впервые провели совместные учения в Южно-Китайском море Филиппины и Япония впервые провели совместные учения в Южно-Китайском море (ЮКМ) с целью укрепления регионального сотрудничества.
Другие страны
2 августа 2024 г. 12:28
Филиппины и Япония впервые провели совместные учения в Южно-Китайском море

Филиппины и Япония впервые провели совместные учения в Южно-Китайском море (ЮКМ) с целью укрепления регионального сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Вооруженные силы Филиппин сообщили в соцсети "X".

"Вооруженные силы Филиппин, представленные Военно-морскими силами (ВМС), и Морские силы самообороны Японии 2 августа 2024 года провели первую совместную операцию в Западно-Филиппинском море (Южно-Китайское море). Это мероприятие стало частью продолжающихся усилий по укреплению регионального и международного сотрудничества в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Филиппины и Япония 8 июля подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, в рамках которого филиппинские и японские военнослужащие смогут взаимодействовать и обмениваться опытом на территории своих стран.

Филиппинские СМИ отмечают, что администрация президента Фердинанда Маркоса - младшего открыто выступает за то, чтобы японские военные приняли участие в крупных ежегодных военных учениях Balikatan в следующем году. В этом году маневры проходили с 22 апреля по 10 мая, в них участвовали около 11 тыс. американских и около 5 тыс. филиппинских военнослужащих, а также несколько сотен австралийских и французских военных.

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