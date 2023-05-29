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Филиппины готовятся встретить тайфун "Мавар"

Филиппины готовятся встретить тайфун "Мавар" Власти Филиппин закрыли школы и офисы, запретили судам выходить в море и начали эвакуацию более чем 4800 человек в двух провинциях во временные укрытия в связи с приближением тайфуна "Мавар".
Другие страны
29 мая 2023 г. 12:19
Филиппины готовятся встретить тайфун Мавар

Власти Филиппин закрыли школы и офисы, запретили судам выходить в море и начали эвакуацию более чем 4800 человек в двух провинциях во временные укрытия в связи с приближением тайфуна "Мавар".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает АР.

Сейчас скорость ветра при тайфуне оценивается в 155 километров в час и до 190 километров в час при порывах, однако ожидается, что к Филиппинам он приблизится уже несколько ослабленным и страна избежит прямого удара стихии. Тем не менее, в провинции Батанес из-за тайфуна 30-31 мая ожидаются опасные приливы, наводнения и оползни. Чиновники также предупреждают, что "Мавар" может внезапно изменить направление и расслабляться нельзя даже в спокойную и солнечную погоду.

Военные, полиция, пожарные и волонтеры находятся в состоянии готовности на севере страны, чтобы в любой момент начать спасательные операции. Также власти подготовили миллион продуктовых наборов.

На прошлой неделе "Мавар" прошел через американскую территорию Гуам и оказался для нее самым разрушительным стихийным бедствием за 20 лет. На Гуаме тайфун переворачивал автомобили, срывал крыши с домов и вызвал отключения электричества.

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Версия на английском языке Thousands evacuated as Typhoon Mawar approaches Philippines

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