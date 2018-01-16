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    Филиппинский вулкан Майон стал извергать лаву - ВИДЕО

    Уровень тревоги был поднят до третьего

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Из кратера филиппинского вулкана Майон, находящегося на юго-востоке острова Лусон, начался выброс лавы, сообщает Report со ссылкой на The Telegraph.

    Уже почти 15 тысяч человек, проживающих на расстоянии 6-7 км от вулкана, покинули опасную зону. Помимо лавы, вулкан продолжает выбрасывать столбы пепла.

    Активность вулкана повысилась за последние дни, поэтому уровень тревоги был поднят до третьего. Это означает, что опасное извержение может произойти в ближайшее время.

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