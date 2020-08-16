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Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом

Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо сообщил в воскресенье, что повторно заразился коронавирусом.
Другие страны
16 августа 2020 г. 08:42
Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом
Эдуардо Аньо

Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо сообщил в воскресенье, что повторно заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в марте у 58-летнего чиновника впервые была обнаружена инфекция и он прошел курс лечения.

"13 августа года я начал испытывать симптомы гриппа, включая боль в горле и ломоту в теле. Я самоизолировался 14 августа и прошел тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). На следующий день получил результат своего теста, в котором сообщалось, что у меня снова обнаружен коронавирус", - отметил он в заявлении. Сейчас Аньо находится под наблюдением врачей на изоляции.

Отметим, что в начале апреля коронавирус был обнаружен у министра образования Леонор Брионес. В июле министр общественных работ и дорожного строительства Марк Виллар сообщил, что заразился COVID-19.

30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 153,6 тыс., вылечились более 71,4 тыс. пациентов, умерли 2,4 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Filippinli nazir yenidən koronavirusa yoluxdu

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