Филиппинские войска уничтожили 11 террористов "Абу Сайяф"

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Филиппин уничтожили в южной провинции Сулу не менее 11 боевиков действующей там террористической группировки "Абу Сайяф", включая одного из ее главарей Мохаммада Саида (Mohammad Said), он же Ама Маас (Ama Maas).

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель военного командования региона Западный Минданао Филемон Тан.

"Убитый участвовал в похищении заложников в городе Самал, двое из которых — граждане Канады — были обезглавлены", — цитирует военного в субботу новостной интернет-портал GMA News.

Тан добавил, что на арест Саида было выдано пять ордеров по обвинению в совершенных им убийствах.

В ходе операции в Сулу получили ранения 17 военнослужащих, заключил военный.