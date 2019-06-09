И.о. премьера Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, подписание произошло в присутствии журналистов.

"Мы призываем остальные партии не держаться за должности, а отправиться на суд народа. С тем же призывом мы обращаемся и к президенту Молдавии",- заявил он журналистам. По словам Филипа, Демократическая партия была против проведения досрочных выборов, но другого выбора в сложившейся ситуации нет.

На воскресном заседании Конституционный суд Молдавии временно назначил главой государства Павла Филипа, который исполнял обязанности премьер-министра. Это решение было связано с отказом президента страны Игоря Додона распустить парламент. Затем КС рассмотрел запрос Филипа и констатировал наличие условий, которые оправдывают роспуск парламента. Додон, в свою очередь, назвал действия КС отчаянным шагом для узурпации власти.

В свою очередь, парламент Молдавии на заседании в воскресенье единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны, а также отражающую намерение обратиться по данной ситуации в международные структуры, в том числе и Совет безопасности ООН.