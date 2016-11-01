Фикри Ышык: Переброска техники к иракской границе является подготовкой к возможным событиям

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Переброска турецкой военной техники к границе с Ираком является подготовкой к возможному развитию событий в регионе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык во вторник.

"В нашем регионе происходят важные изменения. С одной стороны, Турция борется с серьезной террористической организацией внутри страны. С другой – по ту сторону от нашей границы происходит движение. То, что мы делаем сейчас (передислокация войск к границе с Ираком – ред), - происходит в рамках подготовки к возможным событиям. Если боевики (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана войдут в иракский Синджар, то Турция сделает все необходимое", - цитирует министра агентство Anadolu.

Он добавил, что при необходимости Турция может усилить свой военный контингент на базе Башика на севере Ирака.