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    Франсуа Фийон: Я продолжу предвыборную гонку, несмотря на обвинения

    Кандидат подтвердил, что получил повестку в суд на 15 марта по делу о хищениях, однако эти обвинения отвергает

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил о намерении продолжать предвыборную гонку, несмотря на предъявляемые ему обвинения в хищении и создании фиктивных рабочих мест.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам политик заявил на срочно созванной пресс-конференции в своем избирательном штабе в Париже.

    Он подтвердил, что получил повестку в суд на 15 марта по делу о хищениях, однако он эти обвинения отвергает.

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