Le Figaro: Журналисты стали жертвами бунтовщиков по всей Франции

Во Франции с начала столкновений и демонстраций, возникшие в результате убийства 17-го подростка по имени Нахель, несколько журналистов подверглись физическому нападению со стороны бунтовщиков.

Во Франции с начала демонстраций и беспорядков, возникших в результате убийства полицией 17-летнего подростка Ноэля М., несколько журналистов подверглись физическому нападению со стороны бунтовщиков. Очевидно, власти не могут обеспечить безопасную работу СМИ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

"На них напали за то, что они хотели выполнить свою работу. В эту субботу во время ночных беспорядков, последовавших за смертью Ноэля, было совершено нападение по меньшей мере на дюжину журналистов, в том числе на двух сотрудников редакции Le Figaro",- говорится в статье.

Как поясняет газета, за то, что они сделали фото или освещали происходящие там события, на журналистов напали группы молодых участников беспорядков, оскорбляли или приставали к ним. Некоторым даже пришлось обращаться в травмопункт для наложения швов.

Двое журналистов Le Figaro подверглись нападению в ночь с 29 на 30 июня, освещая беспорядки в районе Парижа. Один из них был избит и ограблен в Нантере. Там же жестокому нападению подвергся другой журналист, Корантен Фолен, фотограф издания Liberation...Фотограф редакции Point также подвергся нападению в четверг вечером. По сообщению газеты, мужчина получил "травму колена и множественные ушибы" после того, как его избили дюжина человек",- пишет Le Figaro.

Не только местные журналисты стали жертвами физического нападения: "Журналист катарского канала "Аль-Джазира" в сопровождении своего оператора подвергся нападению, когда они освещали беспорядки в прямом эфире. Когда журналисты снимали поджог мусорных баков, вокруг них собралось несколько молодых людей. Журналист был жестоко избит, а у оператора отняли оборудование".

В этом списке оказались и азербайджанские журналисты. Несколько дней назад съемочная группа азербайджанского государственного телевидения AZTV подверглась нападению в парижском пригороде, в результате чего корреспондент и оператор получили легкие телесные повреждения. Нападавшие отобрали камеру у оператора. Когда сотрудники потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.