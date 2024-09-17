Figaro: Запад все чаще задумывается о переговорах по ситуации в Украине

Неблагоприятная для Киева ситуация на фронте на фоне уверенного продвижения российских войск в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании украинского конфликта.

Неблагоприятная для Киева ситуация на фронте на фоне уверенного продвижения российских войск в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании украинского конфликта.

Как передает Report , пишет газета Le Figaro.

По данным издания, о необходимости переговоров говорят как в США и Европе, так и в Украине. Газета констатирует, что на Западе уже открыто признают, что "Донбасс и Крым находятся вне досягаемости украинской армии".

В то же время атака Киева на Курскую область не принесла ожидаемых украинскими властями результатов "и не привела к сокращению присутствия российских войск в Донбассе".

В политическом плане, продолжает Le Figaro, ситуация для Украины также складывается неудачно. Поняв, что возможности украинских войск, которым не хватает ни боеприпасов, ни людей, сильно ограничены, президент Украины Владимир Зеленский начал просить союзников дать ему возможность наносить удары вглубь России. Вместе с тем Берлин объявляет о сокращении помощи Киеву, а Франция потеряла инициативу в этом вопросе после роспуска парламента.

Издание отмечает, что предстоящие выборы президента США также ставят под вопрос продолжение американской помощи Украине. Как считает один из французских чиновников, слова которого приводит газета, "кто бы ни одержал победу на выборах в Соединенных Штатах, помощь сократится".