О нас

Figaro: Запад все чаще задумывается о переговорах по ситуации в Украине

Figaro: Запад все чаще задумывается о переговорах по ситуации в Украине Неблагоприятная для Киева ситуация на фронте на фоне уверенного продвижения российских войск в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании украинского конфликта.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 07:48
Figaro: Запад все чаще задумывается о переговорах по ситуации в Украине

Неблагоприятная для Киева ситуация на фронте на фоне уверенного продвижения российских войск в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании украинского конфликта.

Как передает Report, пишет газета Le Figaro.

По данным издания, о необходимости переговоров говорят как в США и Европе, так и в Украине. Газета констатирует, что на Западе уже открыто признают, что "Донбасс и Крым находятся вне досягаемости украинской армии".

В то же время атака Киева на Курскую область не принесла ожидаемых украинскими властями результатов "и не привела к сокращению присутствия российских войск в Донбассе".

В политическом плане, продолжает Le Figaro, ситуация для Украины также складывается неудачно. Поняв, что возможности украинских войск, которым не хватает ни боеприпасов, ни людей, сильно ограничены, президент Украины Владимир Зеленский начал просить союзников дать ему возможность наносить удары вглубь России. Вместе с тем Берлин объявляет о сокращении помощи Киеву, а Франция потеряла инициативу в этом вопросе после роспуска парламента.

Издание отмечает, что предстоящие выборы президента США также ставят под вопрос продолжение американской помощи Украине. Как считает один из французских чиновников, слова которого приводит газета, "кто бы ни одержал победу на выборах в Соединенных Штатах, помощь сократится".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США предостерегают Израиль от войны с Ливаном
США предостерегают Израиль от войны с Ливаном
17 сентября 2024 г. 08:49
В Техасе произошло сильное землетрясение
В Техасе произошло сильное землетрясение
17 сентября 2024 г. 08:13
Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами США
Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами США
17 сентября 2024 г. 07:20
В Мьянме число погибших при наводнении достигло 226
В Мьянме число погибших при наводнении достигло 226
17 сентября 2024 г. 06:52
В США подросток готовил массовые расправы в школах
В США подросток готовил массовые расправы в школах
17 сентября 2024 г. 06:15
Блинкен посетит Египет
Блинкен посетит Египет
17 сентября 2024 г. 05:07
Во Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона
Во Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона
17 сентября 2024 г. 04:24
Байден провел телефонный разговор с Трампом после попытки покушения
Байден провел телефонный разговор с Трампом после попытки покушения
17 сентября 2024 г. 03:56
В Румынии из-за наводнений погибли семь человек
В Румынии из-за наводнений погибли семь человек
17 сентября 2024 г. 02:44
FT: ЕС может выделить Украине кредит в размере $44,48 млрд без участия США
FT: ЕС может выделить Украине кредит в размере $44,48 млрд без участия США
17 сентября 2024 г. 01:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi