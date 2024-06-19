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Figaro: В лагере Макрона обеспокоены роспуском парламента, некоторые ищут новую работу

Figaro: В лагере Макрона обеспокоены роспуском парламента, некоторые ищут новую работу Решение президента Франции Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) вызвало дискуссии о "конце правления" в его окружении и среди лояльных ему политиков, при этом некоторые уже готовят запасные варианты на случай пораж
Другие страны
19 июня 2024 г. 06:22
Figaro: В лагере Макрона обеспокоены роспуском парламента, некоторые ищут новую работу

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) вызвало дискуссии о "конце правления" в его окружении и среди лояльных ему политиков, при этом некоторые уже готовят запасные варианты на случай поражения.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на многочисленные источники.

"Я могу понять мыслительный процесс, который привел его к роспуску парламента, он чувствовал, будто ему мешают. Но делать это сейчас, накануне Олимпийских игр, - значит вносить чудовищный беспорядок и давать трибуну сторонникам крайностей", - заявил один из его давних сторонников.

Другой собеседник газеты был более резок и указал на постепенное ухудшение психологического состояния Макрона на фоне последних неудач.

"Небольшое поражение на парламентских выборах 2022 года привело к шестимесячной депрессии. Огромная пощечина на европейских выборах привела к жесточайшей декомпенсации. И если он снова проиграет эти выборы, бог знает, что произойдет", - сказал он.

В лагере Макрона обвиняют неких "безумных мудрецов" из окружения президента, которые якобы могли предложить или поощрить решение о роспуске парламента.

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Версия на азербайджанском языке “Figaro”: Makronun düşərgəsi parlamentin buraxılmasından narahatdır, bəziləri yeni iş axtarır

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