Figaro: В лагере Макрона обеспокоены роспуском парламента, некоторые ищут новую работу

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) вызвало дискуссии о "конце правления" в его окружении и среди лояльных ему политиков, при этом некоторые уже готовят запасные варианты на случай пораж

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) вызвало дискуссии о "конце правления" в его окружении и среди лояльных ему политиков, при этом некоторые уже готовят запасные варианты на случай поражения.

Как передает Report , об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на многочисленные источники.

"Я могу понять мыслительный процесс, который привел его к роспуску парламента, он чувствовал, будто ему мешают. Но делать это сейчас, накануне Олимпийских игр, - значит вносить чудовищный беспорядок и давать трибуну сторонникам крайностей", - заявил один из его давних сторонников.

Другой собеседник газеты был более резок и указал на постепенное ухудшение психологического состояния Макрона на фоне последних неудач.

"Небольшое поражение на парламентских выборах 2022 года привело к шестимесячной депрессии. Огромная пощечина на европейских выборах привела к жесточайшей декомпенсации. И если он снова проиграет эти выборы, бог знает, что произойдет", - сказал он.

В лагере Макрона обвиняют неких "безумных мудрецов" из окружения президента, которые якобы могли предложить или поощрить решение о роспуске парламента.