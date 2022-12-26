Figaro: Убийца трех курдов в Париже предстанет перед судом 26 декабря

Француз, убивший трех человек возле курдского культурного центра в Париже в пятницу вечером, предстанет перед судом в понедельник.

Француз, убивший трех человек возле курдского культурного центра в Париже в пятницу вечером, предстанет перед судом в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным издания, мужчина был переведен из психиатрического отделения больницы обратно в следственный изолятор.

23 декабря бывший служащий французских железных дорог открыл беспорядочный огонь около курдского культурного центра. Погибли три человека и столько же были ранены. 69-летнего злоумышленника задержали на месте преступления, он получил ранения средней степени тяжести. Во время задержания он признался полицейским, что является расистом.

Как уточняет Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию, обыск в квартире убийцы и анализ его контактов не позволяют сделать вывод о том, что у него были сообщники. Он не был связан с какой-либо террористической группировкой и действовал под влиянием депрессии и "патологической ненависти к иностранцам".