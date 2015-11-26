ФИФА отдала на благотворительность 48 роскошных наручных часов

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) передала благотоворительной спортивной организации в качестве пожертвования 48 дорогостоящих часов, которые были подарены членам исполкома ФИФА и представителям национальных федераций футбола, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Часы Parmigiani в качестве подарка чиновникам ФИФА во время ЧМ-2014 преподнесла Бразильская конфедерация футбола. Комитет по этике ФИФА пришел к заключению, что такие подарки противоречат этическому кодексу организации, однако никаких дисциплинарных взысканий в отношении получателей дорогостоящих подарков не преусмотрел.

Одна пара таких часов стоит около 24,5 -26 тысяч долларов.

Часы были переданы бразильской некоммерческой организации, которая занимается популяризацией футбола среди молодежи.